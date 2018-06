Hervorming in legertop Noord-Korea? 'Echte hervormers zitten in kampen'

Volgens de Nederlandse Korea-expert Remco Breuker moet het allemaal nog worden bevestigd. ,,Dit soort nieuws horen we wel vaker en het is niet altijd makkelijk uit te vogelen of het nou echt gebeurt of niet.''

Expert Remko Breuker zegt dat het vooral belangrijk is te weten wat er met de drie afgeserveerde ouderen is gebeurd. “Als ze gewoon op een andere post worden geplaatst, is er niet zoveel aan de hand. Daar kan van alles achter zitten. Het meest waarschijnlijke is interne machtspolitiek. Dit gebeurt vrij regelmatig in Noord-Korea. Dus ook vóór de top met Trump, na de top, zelfs tijdens de top kan het schuiven. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Noord-Korea er één week voor deze top achter zou komen dat er mensen op sleutelposities zitten die niet blij zijn met de koers die Kim Jong-un vaart. Dan hebben ze echt niet opgelet al die tijd. Ik denk daarom dat de relatie met de top met Trump vrij beperkt is. Het leger heeft überhaupt weinig zeggenschap in dit soort zaken. Het Noord-Koreaanse leger voert uit, veel meer dan dat ze besluiten nemen.”