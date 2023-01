Herstel ozonlaag ligt op schema, helpt opwarming aarde voorkomen

17 kamers geboekt en een prijskaart­je van bijna 280.000 euro: in dit poepchique hotel verblijven de Ronaldo’s in Saoedi-Ara­bië

Aan luxe geen gebrek. Cristiano Ronaldo (37) en zijn entourage verblijven in hun eerste weken in Saoedi-Arabië in het Four Seasons Hotel in Riyadh. Daar hangt een stevig prijskaartje aan vast, maar daar hoeft de nieuwste aanwinst van Al-Nassr zich geen zorgen over te maken.

