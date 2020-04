Heroïsche oorlogsveteraan (99) wandelt met rollator 2,3 miljoen euro bij elkaar voor zorgsector

Frans en Ilona zitten door het coronavi­rus vast in het paradijs: ‘We kunnen niet echt onze benen strekken’

19:58 Het Nederlandse stel Frans Veldman en Ilona Kooistra zeilt al jaren de wereld over. Een droombestaan, maar nu zitten ze door de coronacrisis vast in het paradijs. Opgesloten op hun catamaran in de Stille Oceaan maken ze er maar het beste van. ,,We hebben geen idee hoe lang dit nog gaat duren.”