Herdenking staatsgreep Turkije: ‘De coup is mislukt, maar daarna verdween de democratie’

Turkse voetbal­held Hakan Sükür vluchtte zijn land uit: ‘Als ik terugkom, beland ik in de gevangenis'

20 juni Hakan Sükür is één van de grootste voetballers die Turkije heeft voortgebracht. Maar de spits die 112 interlands speelde en 8 keer kampioen werd met Galatasaray is in eigen land persona non grata. ,,Als ik Turkije niet had verlaten, zou ik niet meer in leven zijn,‘’ zo laat hij weten in een interview met BILD.