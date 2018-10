Herdenking Eerste Wereldoorlog: Fransen blikken terug en vooruit

Japanse journalist na kidnapping op weg naar huis: ‘Moeite om Japans te praten’

11:28 De Japanse journalist Jumpei Yasuda, die meer dan drie jaar gevangen is gehouden in Syrië, is op weg naar huis. ,,Ik ben blij dat ik terug kan naar Japan”, zei Yasuda. Hij gaf aan dat hij wel onzeker is over de toekomst. Bovendien heeft de journalist al veertig maanden geen Japans gehoord, en heeft hij nu moeite om zijn moedertaal te spreken.