Helikopterpiloot ontdekt mysterieuze monoliet in woestijn Utah

,,Dit is het vreemdste object dat ik ooit ben tegengekomen in al die jaren dat ik vlieg”, reageerde helikopterpiloot Bret Hutchings bij het lokale nieuwsstation KSLTV. Hutchings werd ingezet door het departement voor openbare veiligheid van Utah om bighoornschapen te tellen in het zuiden van de staat. Het was één van de biologen aan boord die de glanzende zuil als eerste zag. ,,Hij riep meteen dat we met de helikopter moesten terugkeren om te checken wat voor iets dat was”, vertelt Hutchings.



Volgens de piloot is het voorwerp door de mens gemaakt. Het lijkt stevig in de grond geplant en niet gedropt vanuit de lucht. ,,Ik vermoed dat het iets is van een new wave-kunstenaar of van iemand die een grote fan was van ‘2001: A Space Odyssey’”, aldus Hutchings. De monoliet doet inderdaad sterk denken aan de beroemde openingsscène van de film van Stanley Kubrick uit 1968, waarin een groep apen een enorme zwarte plaat opmerken en op verkenning gaan.