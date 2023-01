Helikoptercrash bij kleuterschool Kiev: 14 doden onder wie minister, plaatsvervanger en staatssecretaris

De spoedgevallendienst sprak eerder vandaag van minstens achttien doden maar stelde dit aantal naar beneden bij. Naast de minister van Binnenlandse Zaken kwamen ook zijn eerste plaatvervanger Jevgeni Jenin en staatssecretaris Jurii Lubkovich om het leven. Drie andere overheidsfunctionarissen aan boord alsook de driekoppige helikopterbemanning overleefden de crash evenmin. Op de grond werd één kind gedood en elf andere kinderen raakten gewond. Ze belandden allemaal in het ziekenhuis. In totaal vielen er 25 gewonden, aldus de SES.

Beelden op sociale media tonen hoe buurtbewoners naar een brandend gebouw staan te kijken. De hulpdiensten waren volgens de autoriteiten snel ter plaatse. ,,We zoeken zelf nog informatie over slachtoffers en over de omstandigheden’’, aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Volledig scherm Hulpdiensten bij de kleuterschool in Kiev waar de helikopter neerstortte. Inzet: binnenlandminister Denis Monastirski. © Getty Images

Evacuatie

,,Op het moment van de ramp waren kinderen en personeel van de kleuterschool nog in het gebouw. Nu is iedereen geëvacueerd’’, aldus Oleksi Koeleba, de gouverneur van de regio Kiev, op Telegram. Het is nog niet bekend waardoor de helikopter is neergestort. Er waren geen gevechten gaande in het gebied. ,,Op dit moment houden we nog rekening met alle scenario's’’, aldus procureur-generaal Andri Kostin.



De 42-jarige Monastirski stond sinds juli 2021 aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat ook zijn plaatsvervanger om het keven kwam, stelde de regering enkele uren na de crash de chef van de nationale politie, Ihor Klymenko, aan als waarnemend minister van Binnenlandse Zaken.

Mogelijke oorzaken

President Zelenski sprak van een ‘vreselijke tragedie’ die ‘onbeschrijflijk’ leed heeft veroorzaakt. Hij belastte de geheime dienst (SBU) met het onderzoek naar de crash, in samenwerking met de nationale politie. Op het moment van de crash was het mistig. De veiligheidsorganisatie houdt voorlopig alle opties open, waaronder een technische storing, overtreding van de vluchtregels of opzettelijke vernieling, zo liet ze weten.

,,Helaas vergeeft de lucht geen fouten, zoals piloten zeggen, maar het is te vroeg om over de oorzaken te praten”, zei woordvoerder Yuriy Ihnat van de luchtmacht, eraan toevoegend dat het onderzoek minstens enkele weken kan duren.

Volledig scherm Het gebied rond de crash is afgezet. © REUTERS Ook de first lady van Oekraine, Olena Zelenska, reageerde vanmorgen emotioneel op het nieuws. ,,Opnieuw een erg trieste dag met nieuwe verliezen’’, zei ze bij aanvang van het World Economic Forum in Davos.

Volledig scherm De helikopter kwam neer in bewoond gebied. © REUTERS

Volledig scherm Een kleuterschool staat in brand. © Twitter

Volledig scherm Een beeld van de neergestorte helikopter. © Twitter

