Hele wereld kijkt mee bij het proces van drugsbaas El Chapo

In een helikopter, met een zwaar bewapende boot of toch in een gepantserde wagen? Als de Mexicaanse drugsbaron El Chapo straks naar zijn eerste procesdag in New York wordt gebracht, kijkt de hele wereld mee. Want 'De Kleine' slaagde er in het verleden al twee keer in om spectaculair te ontsnappen. Het maakte van 'de grootste misdadiger van de 21ste eeuw' een levende legende die zelfs zijn eigen Netflix-reeks kreeg.