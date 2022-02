Heldhaftige burgers proberen Russische tanks met blote handen tegen te houden

president trotsNiet alleen het Oekraïense leger laat niet zomaar over zich heen walsen, ook de burgers gooien hun eigen leven in de strijd om de Russische troepenmacht tegen te houden. In het stadje Bakhmach, drie uur rijden ten oosten van Kiev, proberen lokale inwoners letterlijk met hun blote handen de voorbijrazende Russische tanks tegen te houden. Beelden van de heldhaftige actie gaan massaal rond op sociale media.

Volgens het Pentagon raakt het Russische leger steeds meer gefrustreerd door het harde verzet van het Oekraïense leger. ,,We schatten dat meer dan de helft van de troepenmacht die Poetin heeft gemobiliseerd is ingezet”, aldus een hoge functionaris, die anoniem wenst te blijven. ,,We zien ook nog steeds aanwijzingen van levensvatbaar Oekraïens verzet. We denken dat de Russen steeds meer gefrustreerd worden over hun verlies van momentum in de afgelopen 24 uur, vooral in Noord-Oekraïne.”

Vandaag hebben de Russische strijdkrachten nog geen enkele Oekraïense stad ingenomen en hebben ze nog altijd geen controle over het luchtruim, voegt de ambtenaar toe. Westerse landen verlenen Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie bijstand, onder meer in de vorm van wapens en munitie. ,,Uit onze waarnemingen blijkt dat de weerstand groter is dan de Russen verwacht hadden”, aldus de functionaris.

In een minuut durende video, die alleen op Twitter al bijna 200.000 keer is bekeken, wordt het verzet van de Oekraïense burgers goed zichtbaar. Burgers klimmen al schreeuwend op voorbijrijdende tanks en knielen op de weg om op die manier de doorgang voor de pantservoertuigen te blokkeren. Over het optreden van de burgers raken kijkers niet uitgepraat. ,,Erg dapper van ze! Vertraag, verspil brandstof en verlaag het moreel van de Russische soldaten die zich moeten afvragen wat de toekomst in petto heeft’, schrijft een van hen.

Bovenstaand filmpje is overigens niet het enige bewijs van het groeiende verzet van de Oekraïners. In een andere video is een man te zien die met gevaar voor eigen leven voor gepantserde voertuigen springt. Op een ander populair filmpje is een vrouw te zien die een soldaat uitscheldt en vervolgens zonnebloempitten aanbiedt, zodat als hij zou sterven er een zonnebloem uit hem zou groeien, een symbool van Oekraïne.

Zelenski trots op volk

De Oekraïense president Zelenski schat ondertussen dat 100.000 Russische troepen het land in zijn getrokken. ,,Ze bestoken woongebouwen”, schrijft hij op Twitter. ,,Meer dan 100.000 indringers zijn in ons land”, aldus Zelenski, die een beroep deed op de VN-Veiligheidsraad voor politieke steun aan Oekraïne. ,,We moeten samen de agressor stoppen.”

De president is trots op het Oekraïense volk. ,,De wereld heeft gezien dat Oekraïners machtig en dapper zijn. Oekraïners zijn trots op hun geboorteland en zullen het nooit opgeven. We zullen zoveel vechten als nodig is om het land te bevrijden.”

