Heldhaftig jongetje ontroert Hollywoodsterren: ‘Ik herken een superheld wanneer ik er een zie’

De kleine Bridger (6) uit Amerika offerde zichzelf op om z’n zusje te redden van een hond die haar aanviel. Zijn verhaal raakt een gevoelige snaar in Hollywood, in het bijzonder bij Marvel-acteurs als Chris Evans (39) en Mark Ruffalo (52).

Bridgers tante, Nicole Walker, kwam met z’n verhaal naar buiten. ‘Mijn neefje is een held, die z'n kleine zusje redde van een aanvallende hond’, schrijft ze op Instagram. Een Duitse herder wilde z’n 4-jarige zusje aanvallen, maar Bridger - zelf ook nog maar zes - kwam zonder twijfelen tussenbeide. Met enorme gevolgen: hij werd verschillende keren gebeten in z’n gezicht en kreeg zo’n 90 hechtingen in het ziekenhuis.

Onverschrokken zei hij: ,,Als er iemand moest sterven, dan vond ik dat ik dat moest zijn’’, schrijft z’n tante. Aan donaties heeft de familie geen behoefte, laat ze weten. Al mogen geïnteresseerden wel foto’s van rotsen doorsturen: ‘Bridger is een grote fan van wetenschap, vooral geologie’. ‘En’, voegt Nicole eraan toe: ‘Ik weet dat het een gok is, maar ik probeer contact op te nemen met de Avengers en andere filmhelden, zodat ze deze laatste toevoeging aan hun gelederen leren kennen’.

Teamgenoot nodig?

Met succes, want Hollywoodsterren reageren ondertussen massaal op het bericht van Nicole. Zo schreef actrice Anne Hathaway - die het personage Catwoman vertolkte in The Dark Knight Rises: ‘Ik ben misschien geen Avenger, maar ik herken een superheld wanneer ik er een zie. Ik kan alleen maar hopen dat ik in mijn leven half zo dapper zal zijn als jij, Bridger. Ik wens je een spoedig herstel en heel veel coole rotsen’. Daarna stuurde ze het bericht door naar Mark ‘The Hulk’ Ruffalo: ‘Heb je een teamgenoot nodig?’

Quote Je bent meer man dan heel wat mensen die ik gezien of gekend heb Mark Ruffalo

Die reageerde alleen maar positief op de suggestie van Anne. ‘Liefste Bridger. Ik heb net gelezen wat er met jou gebeurd is. Mensen die het welzijn van anderen belangrijker vinden dan dat van henzelf, zijn de meest heldhaftige en bedachtzame mensen die ik ken. Ik respecteer en bewonder je moed en je hart. Echte moed betekent niet dat je andere mensen domineert of dat je met mensen vecht of je als een stoere kerel gedraagt. Het betekent dat je weet wat het juiste is en dat ook doet, ook al word je daardoor zelf gekwetst. Je bent meer man dan heel wat mensen die ik gezien of gekend heb’.

Een écht Captain America-schild

Ook acteur Chris Evans - ster uit Captain America - liet zich niet onbetuigd. In een filmpje, dat Nicole op haar sociale media deelde, beloofde hij de kleine Bridger een bijzonder cadeau te sturen. ,,Ik weet zeker dat je dit de afgelopen dagen al vaak hebt gehoord, maar laat me het je opnieuw vertellen: jij bent een echte held, vriend. Wat jij deed was zo dapper, zo onbaatzuchtig ... Je zus heeft geluk dat ze jou als grote broer heeft. Ik ga je een echt Captain America-schild sturen, want vriend, jij verdient het. Blijf de man die je bent. We hebben mensen zoals jij nodig”, voegt hij eraan toe. ,,Hou vol. Ik weet dat herstellen moeilijk kan zijn. Maar op basis van wat je hebt gedaan durf ik te zeggen dat er niets in de wereld is dat jou kan tegenhouden.”