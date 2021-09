Held uit ‘Hotel Rwanda’ schuldig aan terreur

Paul Rusesabagina, bekend door de film Hotel Rwanda , is veroordeeld voor terrorisme. Critici zeggen dat het proces in zijn geboorteland niet eerlijk is verlopen.

Rusesabagina’s familie had deze uitkomst al verwacht. ,,We zijn blij dat deze nepvertoning eindelijk voorbij is.” Volgens de familie en vele andere critici was het proces niet meer dan een manier van president Paul Kagame om zich te ontdoen van een lastpak.

Tijdens de genocide in Rwanda, honderd dagen lang in 1994, was Rusesabagina eigenaar van het vijfsterrenhotel Des Milles Collines. Terwijl buiten de poorten Tutsi’s en gematigde Hutu’s werden afgeslacht door opgejutte en dolgedraaide Hutu’s, deed hij alles wat hij kon om de mensen die bij hem een veilige haven hadden gezocht (1268 in totaal) te beschermen. Er stierven in die honderd dagen tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen, maar de ‘gasten’ van het hotel brachten het er levend vanaf.

Hotel Rwanda

De journalist Philip Gourevitch schreef een boek over Rusesabagina en zijn hotel (‘We delen u bij deze mede dat wij en onze families morgen vermoord gaan worden’). De film die volgde, Hotel Rwanda (2004), maakte van de hoteleigenaar een beroemdheid. Die was inmiddels zijn land ontvlucht, had de Belgische nationaliteit gekregen, was een tijdje taxichauffeur in Brussel, om uiteindelijk terecht te komen in Texas. In de nasleep van de film (met een Oscarnominatie voor Don Cheadle, de acteur die hem speelde) kreeg hij onder meer van president George Bush de Medal of Freedom en was hij te gast in de show van Oprah Winfrey.

Dictator

Rusesabagina gebruikte zijn plotse beroemdheid en het grote internationale podium dat hij kreeg vooral om kritiek te uiten op Paul Kagame. Die had als Tutsi-rebellenleider een eind gemaakt aan de genocide, en is sinds 2000 president van Rwanda. Aanvankelijk was er niets dan lof: hij bracht niet alleen vrede, maar ook orde en economische voorspoed. Langzaam maar zeker veranderde hij echter in de dictator die veel mensen nu in hem zien. Hij regeert met ijzeren hand, duldt geen tegenspraak en links en rechts zijn er de afgelopen jaren politieke tegenstanders verdwenen of vermoord.

Het was voornamelijk Rusesabagina, inmiddels leider van oppositiebeweging MRCD, die hierover op de trom sloeg. En hij werd ook steeds feller, tot op het punt dat hij gewapend verzet niet meer uitsloot. Een woedende Kagame betichtte zijn tegenstrever op zijn beurt van leugens en van het overdrijven van zijn eigen heldendaden tijdens de genocide: ,,Rwanda heeft geen helden nodig die zijn gemaakt in Europa of de VS.”

Moord en terrorisme

Op 31 augustus vorig jaar verscheen Rusesabagina plots met handboeien op een persconferentie in de hoofdstad Kigali. Volgens hem was hij in Dubai onder valse voorwendselen in een privévliegtuig gelokt dat naar Rwanda’s buurland Burundi zou vliegen. Hij zou daar gaan spreken in enkele kerken, maar de geestelijke die hem had uitgenodigd, bleek een informant van de Rwandese veiligheidsdienst. Rusesabagina, die nu een levenslange celstraf riskeert, werd verdacht van onder meer terrorisme, moord, brandstichting en het oprichten van een rebellenbeweging. Het gaat om de FLN, de gewapende tak van de MRCD. Die zou aanvallen hebben uitgevoerd op enkele dorpen in het zuiden van Rwanda.

