Heineken belooft aanpak seksueel misbruik promotiemeisjes in Afrika

Olivier van Beemen onderzocht de activiteiten van Heineken in Afrika en schreef daar een boek over. In het NRC-artikel meldt hij dat veel promotiemeisjes die bier aan de man brengen te maken hebben met seksueel wangedrag en dat hun werkgevers daar nauwelijks iets tegen ondernemen - of er zelfs aan meedoen. Een deel van de promotiemedewerksters is tegelijk prostituee.



Heineken laat in een reactie weten dat deze praktijken 'volledig indruisen tegen waar we als bedrijf voor staan'. De brouwer wijst er wel op dat de meisjes in dienst zijn van externe bureaus. Dat maakt controle moeilijker. ,,We kunnen echter simpelweg niet toelaten dat bier-promoters tijdens hun werk worden geconfronteerd met ongewenste intimiteiten en misbruik of met prostitutie te maken krijgen.''