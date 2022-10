Heftige vechtpartij tussen meisjes na school, één slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Op basis van de beelden zijn de betrokken leerlingen intussen allemaal geïdentificeerd. Het gaat vooral om scholieren van de tweede graad van het Koninklijk Atheneum in Beveren maar ook leerlingen van een school uit Antwerpen. Kathleen Thomassen, directrice van het KA Beveren, tilt erg zwaar aan de feiten. ,,Dit is buiten alle proportie”, reageert ze boos. ,,De betrokken leerlingen zullen preventief geschorst worden in afwachting van een onderzoek door de klassenraad. Het CLB is intussen ook met de jongeren in gesprek. We gaan dit alleszins tot op de bodem uitspitten want dit soort geweld is onaanvaardbaar.”