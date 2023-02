Heeft de Oekraïense president Zelensky een dubbelganger?

De Amerikaanse president Joe Biden bracht vorige week onverwacht een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij werd er onthaald door Volodymyr Zelensky. Maar een week later duiken er complottheorieën op over een dubbelganger van Zelensky door een filmpje dat op sociale media massaal wordt gedeeld.

Op de beelden zien we de twee wereldleiders een trap oplopen. De Amerikaanse president Biden strak in het pak gekleed en zijn Oekraïense collega in zijn opvallende legerkleding. Op de achtergrond zien we echter een man, vergelijkbaar gekleed met Zelensky, opduiken.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lijfwacht

De Wit-Russische weekkrant ‘Nash Niva’ meldt dat Donets een persoonlijke bewaker was van de beruchte oligarch Igor Kolomoyskyj voordat hij Zelensky ging beschermen. Vanaf februari 2019 is hij de lijfwacht van Zelensky. Toen Zelensky werd verkozen als president werd hij het hoofd van zijn veiligheidsdienst.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Poetin

Er doen al langer geruchten de ronde dat de Russische president Vladimir Poetin met dubbelgangers werkt. Onder andere door de Oekraïense autoriteiten werd al meermaals geopperd dat de Russische president er niet altijd hetzelfde uitziet. Zo zei het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst vorig jaar nog dat zijn oren er tijdens openbare verschijningen anders uitzien. De man beweerde dat hij ervan overtuigd is dat Poetin ernstig ziek is en daarom dubbelgangers gebruikt. “Ze hebben verschillende gewoonten, verschillende maniertjes, verschillende loopjes, soms zelfs verschillende hoogtes”, voegde hij eraan toe.

Poetin heeft volgens het Brits persbureau ‘Reuters’ in het verleden al gereageerd op de geruchten. In februari 2020 zou de Russische staatsmedia Tass aan hem hebben gevraagd of hij “echt” was waarop hij bevestigend antwoordde. Hij gaf echter toe dat de mogelijkheid om met dubbelgangers te werken hem was aangeboden vanwege veiligheidsredenen, maar dat hij dit had geweigerd.