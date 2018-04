'Havik' Pompeo verklaart Navo zijn liefde

Op een persconferentie na afloop noemde Pompeo de Navo een ‘pijler van Amerikaanse veiligheid sinds decennia’ en ‘essentieel’ en verklaarde hij dat Amerika niks liever wil dan het bondgenootschap blijven leiden. En eerder op de dag: ,,Het werk hier is van onschatbare waarde en onze doelen zijn belangrijk. Deze missie betekent veel voor de VS.”

Het tegendeel dus van ‘achterhaald’, zoals toen nog presidentskandidaat Trump het bondgenootschap noemde.

Voor de Navo, die al bang was alleen met defensieminister James Mattis nog een fan in de VS-administratie te hebben, is dat een grote opluchting.

Goed geïnformeerd

Tijdens de opeenvolgende vergadersessies over Rusland, Afghanistan en Navo’s opendeur-politiek, toonde de Amerikaan zich ook al ‘goed geïnformeerd en zeer geïnteresseerd’, aldus buitenlandminister Stef Blok, die net als Pompeo zijn eerste Navo-raad meemaakte. ,,Hier zat een Amerikaanse minister als een echte partner in de Navo.”

Natuurlijk sneed Pompeo – Trumps stokpaardje - de lastenverdeling binnen de Navo aan en riep hij andere landen op hun defensie-uitgaven te verhogen. ,,Maar niet agressief. In tegendeel, hij was vol aandacht en luisterbereid”, aldus Luxemburger Jean Asselborn.

Navo-chef Jens Stoltenberg vermeed de vraag of hij denkt met Pompeo beter zaken te kunnen doen dan met diens voorganger Tillerson, die al snel vleugellam was en daarna het veld moest ruimen. Stoltenberg zei het belangrijk te vinden dat Pompeo zo snel naar Brussel kwam - nauwelijks 12 uur na zijn beëdiging, 'een nieuw record' - en wees er ook op dat hij in de Koude Oorlog als militair in Duitsland diende. ,,Dat is een perfecte achtergrond voor een VS-topdiplomaat."

Rusland

De ministers openden hun raad vanmorgen met een volgens Stoltenberg ‘zeer uitgebreide’ discussie over Rusland. Die leidde tot het besluit dat de Navo onverkort vasthoudt aan haar tweesporenbeleid: druk en dialoog. ,,We zitten in een situatie die we nooit eerder hebben gehad. Niet in de vroegere Koude Oorlog, maar ook niet in het strategische partnerschap dat we na de Koude Oorlog probeerden op te bouwen.”

De discussie was volgens Stoltenberg belangrijk omdat de spanningen met Rusland groter zijn dan ze sinds het eind van de Koude Oorlog nog zijn geweest. Hij zei ook dat de Navo blootstaat aan steeds meer pogingen tot destabilisering, desinformatie en, verwijzend naar Salisbury, ‘zelfs chemische aanvallen’.