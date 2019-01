Haren van 2-jarige Yulen gevonden in Spaanse put

VideoIn de diepe put in bergen bij Málaga zijn haren en ander biologisch materiaal gevonden van het 2-jarige jongetje Yulen. Het mannetje, dat sinds zondagmiddag in een smalle put zit, houdt de Spaanse media al dagen in zijn greep.

De haren werden zondagnacht al gevonden, op de eerste dag van de zoektocht. Nu is na dna-onderzoek duidelijk dat daadwerkelijk om biologisch materiaal van Yulen gaat. Dat meldt een bestuurder van de deelstaat waar Málaga onder valt. De resultaten bevestigen dat het jongetje inderdaad in de put zit.

Daar ontstond gisteren twijfel over omdat enkele experts zeiden dat het onmogelijk was dat het kind in de smalle put zou zijn gevallen, en pas bleef steken bij een ‘prop’ op 73 meter diepte. Met een diameter van 25 tot 30 centimeter, en het winterjasje dat het jongetje aan zou hebben, zou het simpelweg niet passen.

Onder hen Luis Avial, een bodemradartechnicus gespecialiseerd in ondergrondse zoekopdrachten. ,,Ik kan moeilijk geloven dat het jongetje zich in de put bevindt. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat een kind in een winterjas door zo’n smal gat valt en dan helemaal naar beneden gaat. Je zou onderweg ergens vast moeten komen te zitten’’, verklaarde hij tegenover Spaanse media.

Volledig scherm De put waarin Yulen vastzit, is zo'n 110 meter diep. Het jongetje zou op zo'n 73 meter vast zitten. © Bomberos de Malaga

Vakantiehuisje

Het drama met Yulen vond zondagmiddag plaats tijdens een uitje met zijn ouders naar hun vakantiehuisje in Totalán, een bergdorp ten noordoosten van Málaga. De vader van de peuter sloeg omstreeks 14.00 uur alarm. Hij en zijn vrouw zijn sindsdien niet meer weggegaan bij de put. Ze zijn ervan overtuigd dat hun zoon in de put zit. ,,Ik hoorde mijn zoon huilen en na 30 seconden hoorde ik hem niet meer”, zei hij tegen Spaanse media. Vader José heeft in de Spaanse media gesmeekt om niet te stoppen totdat ze zijn zoontje vinden.

De put, die zonder toestemming van de overheid is gegraven, is van een tot nu toe onbekende eigenaar. Ook is niet precies bekend waar de put voor dient. Reddingswerkers en autoriteiten in Spanje spreken van een 'zeer ongelukkige situatie’. Ook het Spaanse koninklijk huis heeft zijn steun uitgesproken voor de familie.

Reddingsactie

Op dit moment worden er twee tunnels richting de onderkant van de put gegraven, die zo'n 110 meter diep is. Het jongetje zou op 73 meter vast zitten boven een ‘prop’. Reddingswerkers graven twee tunnels, één horizontaal langs de kant van de minder rotsachtige helling van de heuvel en één parallel aan het boorgat waar de jongen in viel. Die moeten samen het punt bereiken waar Yulen zich vermoedelijk bevindt. Het is geen optie om het jongetje van bovenaf uit de put te krijgen, omdat dan brokstukken dan op Yulen zouden vallen.

Dat wordt geconcludeerd uit camerabeelden die zijn gemaakt van de put tot aan de blokkade. Het jongetje is op de beelden niet te zien, wel waren een plastic zakje en een bekertje te zien die Yulen bij zich zou hebben gehad op het moment dat hij verdween.

Het is niet bekend of er water in de put staat. De nieuwe graafwerkzaamheden moeten binnen 48 uur klaar zijn en begonnen vanmorgen om 07.00 uur.

Volledig scherm Bij de reddingsactie zijn tientallen reddingswerkers betrokken. © EPA