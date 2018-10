Hannah viel in ravijn na aanranding en brak haar rug; nu loopt ze de marathon

Een droomvakantie in Thailand werd twee jaar geleden een ware hel voor de toen 23-jarige Hannah Gavios uit Queens. Ze viel in een diep ravijn nadat een man had geprobeerd zich aan haar te vergrijpen. Toen ze met een gebroken rug weerloos op de grond lag, randde hij haar alsnog aan. Ze brak haar rug en zou nooit meer lopen. Althans, zo leek het: over twee weken loopt ze de beroemde marathon van New York.

Gavios (nu 25) voelt nog altijd haar voeten en enkels niet. Ze kan wel stappen, met krukken en braces. Haar wilskracht is echter enorm. ,,Ik zal een functionerend mens zijn, ik wil me niet achtergesteld voelen‘’, zegt ze vandaag tegen de New York Post.



Ze traint tot zes uur en 25 kilometer per dag voor haar eerste marathon. Ze wil er sponsorgeld mee inzamelen voor onderzoek naar ruggengraatletsels via de Christopher and Dana Reeve Foundation. Christopher was de acteur die in vier films tussen 1978 en 1987 Superman gestalte gaf, maar na een val van zijn paard verlamd raakte.

Tien uur lang aangerand

Hannah Gavios trok in september 2016 door Zuid-Oost Azië. In Railay Beach in het Thaise Krabi vroeg ze in een winkel de route naar haar hotel. Een plaatselijke bewoner, Apai Ruangwong (28), bood aan om haar de weg te wijzen.



Hij bracht haar naar een bos en probeerde haar aan te randen. Gavios sloeg hem in het gezicht en beet hard in zijn oor. Ze kon ontkomen en vluchtte weg in het donker. Maar ze viel van een klif en stootte meermaals haar hoofd. Ze landde 45 meter dieper in de afgrond. Ze kon niet meer bewegen en riep om hulp.



Dat hoorde ook Ruangwong. Hij ging haar achterna. Tien uur lang randde hij haar aan en mishandelde hij haar. ,,De slangen kropen over me heen terwijl hij me aanviel‘’, zei Gavios eerder tegen de Daily Mail. Hoewel de man zich duidelijk schuldig voelde en meermaals bad, ging hij toch door.



,,Hij klom bovenop me, deed zijn broek uit en en masturbeerde op me. Hij verkrachtte me niet, maar deed wel al het andere. Ik dacht dat ik doodging. (...) Elke keer als ik schreeuwde, kneep hij mijn keel dicht, dus ik moest rustig en aardig tegen hem blijven.‘’

Vijf jaar cel

Uiteindelijk ging de aanvaller weg, om even later terug te komen met een aantal andere mensen. Zij redden haar.



Ruangwong kreeg de maximumstraf van tien jaar cel voor ‘obsceen gedrag’, maar de helft werd kwijtgescholden omdat hij schuld had bekend. Gavios’ familie vond dat verschrikkelijk; de jonge vrouw zou de gevolgen van de aanval immers de rest van haar leven met zich meedragen.

Eng

De Amerikaanse twintiger dacht niet dat ze de zware beproeving zou overleven. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze meteen onder het mes moest. De artsen waren niet optimistisch over haar kansen om ooit weer te kunnen lopen.



Nog geen drie weken later kwam ze in een ziekenhuis in New York terecht. Na enkele maanden revalideerde ze verder thuis bij haar ouders in Queens. ,,In het begin was ik zo wiebelig dat mijn moeder flauwviel‘’, zegt ze nu. ,,Het was eng om te zien hoe mijn spieren wegteerden.‘’



Meer dan een jaar lang oefende ze intensief om met krukken en beenbeugels te kunnen stappen. ,,Ik moet extra, extra hard werken om alleen al de straat uit te lopen en om de trap op te gaan‘’, zegt ze. ,,Maar van al dat harde werken word ik een sterker mens.‘’

Quote Ik besef dat de meeste mensen goed zijn Hannah Gavios

