'Hannah (35) kon de wereld verlichten met haar glimlach'

SlachtoffersLangzaam maar zeker wordt steeds meer bekend over de slachtoffers die gisteren vielen bij het countryfestival voor het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas. Een schutter opende vanuit een nabijgelegen hotel het vuur op de menigte. Er vielen in totaal 59 doden, onder wie een pas verloofde bibliothecaresse, een lerares, een politieagent en een cheerleader.

Quinton Robbins (20)

Vlak na de schietpartij probeerden zijn vrienden meteen contact te krijgen met Quinton Robbins, een 20-jarige recreatieassistent. Maar Quinton, die samen met zijn vriendin Ally Plumlee op het festival aanwezig was, antwoordde op geen enkel berichtje. Hij was doodgeschoten. ,,Hij was een fantastische jongen met een groot hart die alles voor je zou doen", schreef zijn tante Doreen Hawk-Wells op Facebook. ,,Hij had gezondheidsproblemen die hij overwonnen heeft, maar liet die problemen hem er niet van weerhouden om het leven voluit te leven."

Volledig scherm Quinton Robbins (20) was met zijn vriendin op het festival. Zij overleefde het. © rv

Jordan McIldoon (23)

De 23-jarige Jordan McIldoon uit Brits Colombia zou binnenkort beginnen aan een nieuwe opleiding en werkte als leerling-mechanicus. Samen met zijn vriendin Amber Bereza was hij op het festival aanwezig. Jordan stierf in de armen van een andere festivalgangster, die hij niet kende. ,,Ik ben nu vlak bij het festivalterrein", schreef Heather Goozle op Facebook. ,,We mogen nergens heen. Ik ben hier met een jongen die in mijn armen is gestorven! RIP Jordan McIldoon uit Brits Colombia. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt." Volgens een vriendin was Jordan 'een van de liefste, grappigste en meest oprechte jongens' die ze kende. ,,Elke keer als ik een feestje gaf, was hij de beste persoon die aanwezig was. Dit verlies kan ik niet onder woorden brengen", schreef Alina Andreea Diaconu op Facebook.

Volledig scherm Jordan McIldoon (23) stierf in de armen van een onbekende vrouw. © rv

Sandy Casey (35)

De 35-jarige Sandy Casey, een lerares uit Californië, was samen met collega's op het festival aanwezig. De rest van de groep overleefde de schietpartij, Sandy niet. ,,Dit is ongelofelijk triest en tragisch", schreef schooldirecteur Mike Matthews in een e-mail naar de schoolgemeenschap. ,,Ik kan dit niet begrijpen. Dit moet stoppen." Caseys partner Christopher Willemse schreef op Facebook over zijn vrouw: ,,De liefde en de steun die zij en ik hebben ontvangen in deze moeilijke tijden laten zien wat voor een fantastische vrouw ze werkelijk was. Ze haalde alles uit het leven en maakte mij de gelukkigste man in de wereld. Ik ben zo dankbaar voor alle lieve woorden en gebaren, ze betekenen alles voor me en zeker ook voor haar."

Volledig scherm Sandy Casey (35) was de enige van haar groep die de schietpartij niet overleefde. © rv

Jessica Klymchuck (28)

Jessica Klymchuck heeft maar een goede week kunnen genieten van haar verloving. Haar vriend Brent Irla vroeg haar vorige week, op 24 september, ten huwelijk. ,,Brent, je bent gezonden door de hemel", schreef de vrouw na de bekendmaking hiervan op Facebook. De 28-jarige moeder van vier kinderen was samen met haar verloofde toen ze stierf. Ze werkte als bibliothecaresse en als buschauffeur van de katholieke basisschool waar haar kinderen naartoe gingen.

Volledig scherm Jessica Klymchuck (28) kon maar een dikke week van haar verloving genieten. Op 24 september vroeg haar vriend haar ten huwelijk. © rv

Angela Gomez

Angela Gomez, een voormalig highschoolcheerleader, was samen met haar vriend op het festival. Angies' dood werd bevestigd door de Riverside Polytechnic High School, die een crowdfundingsactie voor haar familie opzette. ,,Mijn hart ligt in stukken uiteen en het voelt aan alsof het niet echt is. We waren al acht jaar vrienden en hadden nog zoveel tijd te gaan. Rust zacht, tweelingzusje. Je bent zo geliefd", schreef een van haar vriendinnen op Twitter.

Volledig scherm De vrienden van Angela Gomez zijn een crowdfundactie begonnen op GoFundMe. © rv

Rachael Parker (33)

De 33-jarige Rachael Parker was samen met een paar collega's op het festival aanwezig. De registratietechnicus raakte zwaargewond en stierf in het ziekenhuis. De vrouw was het gezicht van haar afdeling, waar ze meestal aan de receptie zat. ,,Ze was erg populair. Heel veel mensen kenden haar: ze is de eerste persoon die je zag als je de afdeling op kwam... Ze zorgde voor een glimlach bij de mensen."

Volledig scherm Rachael Parker was het visitekaartje van haar afdeling op het werk. © rv

Bailey Schweitzer (20)

Quote Bailey is altijd de favoriet van iedereen geweest Vrienden van Bailey De 20-jarige Bailey Schweitzer behaalde twee jaar geleden haar diploma aan de middelbare school en sindsdien werkte ze bij Infinity Communications & Consulting. ,,Ze was een zonnestraaltje op een bewolkte dag in ons kantoor", zegt CEO Fred Brakeman. ,,Wanneer je in ons kantoor kwam of gewoon belde, was zij altijd degene die je direct hielp. Onze vriendin en collega zal erg gemist worden en zal in onze harten nooit kunnen worden vervangen", aldus de emotionele CEO. ,,Iedereen was dol op haar. Bailey is altijd al de favoriet van iedereen geweest. Ze stond altijd voor iedereen klaar en iedereen, jong en oud, kende haar ook. Ik mis je nu al!", schreef een van haar vrienden op Facebook.

Volledig scherm Bailey Schweitzer (20) was het zonnestraaltje dat iedereen graag hielp en door iedereen geliefd was. © rv

Charleston Hartfield (34)

Charleston Hartfield was een politieagent, American football-coach en legerveteraan. Onder zijn jeugdige spelertjes stond hij bekend als Coach Chucky. ,,Coach Hartfield heeft velen van ons zowel op het veld als daarbuiten beïnvloed. Hij was een groot man, die we veel te vroeg hebben verloren", schreef zijn club op Facebook. ,,Spelers en oud-spelers: Coach Chucky zou willen dat jullie doorgaan met jullie leven en blijven doen wat jullie van plan waren. Gebruik de gedachte aan Coach Chucky als een bron van motivatie en inspiratie, niet voor verdriet en zorgen..."



Ook Charlestons vrienden zijn aangeslagen. ,,Ik ken geen betere man dan Charles", zei Troy Rhett tegen de Las Vegas Review Journal. ,,Hij was de meest oprechte Amerikaan die ik ooit ontmoet heb." Op Facebook beschreef Hartfield zichzelf als vader, echtgenoot en zelfpublicerende auteur: nog maar enkele dagen geleden was hij getagd in een foto van zijn eigen boek Memoirs of a Public Servant, waarin hij verslag doet van zijn ervaring als politieman in Las Vegas. Ten tijde van de schietpartij was Charleston niet aan het werk.

Volledig scherm Charleston Hartfield (34) was politieagent in Las Vegas en legerveteraan. Op het moment van de schietpartij was hij niet aan het werk. © rv

Lisa Romero (48)

Lisa Romero zag niets of niemand liever dan haar familie, haar man en kinderen, op wie ze gek was. ,,Ze hield van haar kinderen en haar man. Dat ze op zo'n zinloze manier om het leven moest komen. Dit is een verschrikkelijke dag voor ons allemaal", aldus een familielid van de vrouw, Ashley Romero, tegen de HuffPost. Haar neef Robert Romero schreef op Facebook dat hij wenste dat 'God jou, goede vrouw, in zijn hemelse koninkrijk zal opnemen'. Lisa Romero werkte jarenlang als secretaresse op de Miyamura High School in Gallup in de staat New Mexico. Ook daar zal ze worden gemist. ,,Ze was een ongelofelijk lieve en oprechte vriendin, mentor en studentenvoorvechtster."

Volledig scherm Lisa Romero (48) was dol op haar familie en was een geliefde secretaresse op de school waar ze al lang werkte. © rv

Susan Smith (53)

Susan Smith, een 53-jarige office manager op de Vista Fundamental Elementary School in Simi Valley in Californië, zal vooral herinnerd worden om haar 'eindeloze glimlach' en haar 'lieve karakter'. ,,Ze was altijd behulpzaam en had zo'n positieve, motiverende houding. Het was een plezier om met haar samen te werken. Haar positieve houding maakte mijn baan gemakkelijker. We sturen gebeden en liefde naar haar familie en naar haar schoolfamilie", schreef collega Gayle Callaway geëmotioneerd.

Volledig scherm Susan Smith (53) was altijd positief. Ze straalde warmte uit. Dat zullen haar familie en collega's erg missen. © rv

Adrian Murfitt (35)

Adrian Murfitt was visser van beroep en reisde vanuit Alaska naar Las Vegas om het festival bij te wonen. Hij werd in zijn nek geschoten toen hij bij het podium foto's aan het maken was met zijn vriend Brian MacKinnon. ,,Helaas stierf hij in mijn armen", schreef MacKinnon op Facebook. Volgens zijn zus Shannon Gothard was haar broer een groot liefhebber van countrymuziek en zong hij zelf ook niet onaardig. ,,Hij was een groot countryfan en had zelf een prachtige zangstem", vertelde ze aan de Amerikaanse media. ,,Hij hield van vissen, zijn honden en zijn countrymuziek."

Volledig scherm Adrian Murfitt (35) hield van vissen, zijn honden en countrymuziek. Hij was vanuit Alaska naar Las Vegas gereisd om het countryfestival bij te wonen. © rv

Jennifer Parks

Kleuterjuf Jennifer Parks was moeder van twee kinderen en was net aan haar derde jaar begonnen op de Palmdale School in Californië, waar ze herinnerd wordt als een 'geweldige lerares'. ,,Ze hield van haar job, ze hield van haar familie", zegt directeur Regina Rossall. ,,Ze was een van die leraren die er echt van hield om naar school te komen, dat kon je aan haar gezicht zien. Dit is een zeer trieste dag."



Jennifers echtgenoot Bobby raakte tijdens het concert ook gewond, maar overleefde na een operatie aan zijn arm en hand de schietpartij. Het koppel was in Las Vegas op bezoek bij Jennifers broers, die beiden in de stad wonen. ,,Ze was een van de liefste mensen die je in je leven tegenkwam. Ze probeerde altijd iedereen te helpen", klinkt het.

Volledig scherm Jennifer Parks laat behalve haar man, die tijdens de schietpartij gewond raakte, ook haar twee kinderen achter. © rv

Christopher Roybal (28)

Christopher Roybal ging samen met zijn moeder naar het concert toe. Alleen zij overleefde het. Moeder Debbie Allen zegt dat haar zoon vroeger arriveerde dan zijzelf, waardoor de twee niet samen waren toen de schutter het vuur opende. ,,Ik probeerde om in de richting te rennen van waar ik dacht dat hij was, maar een man hield me tegen. Hij trok me weg en zei: 'Je kunt niet naar de kogelregen toe rennen'." Haar zoon Christopher Roybal was een legerveteraan die in Afghanistan gediend heeft. ,,Dit is de meest verschrikkelijke dag van mijn leven", aldus zijn moeder.

Volledig scherm Christopher Roybal was samen met zijn moeder bij het concert aanwezig, maar omdat hij eerder arriveerde stonden ze niet bij elkaar toen het vuur werd geopend. © rv

Sonny Melton (29)

Sonny Melton (29) werkte als verpleger in het Henry County Medical Center, waar hij zijn vrouw, orthopedisch chirurg Heather, leerde kennen. In juni 2016 trouwden ze. ,,Ik geloof het niet", reageert Heather in een statement aan FOX 17 News. ,,Sonny was de meest vriendelijke en liefdevolle man die ik ooit heb ontmoet. Hij redde mijn leven en verloor het zijne." Heather zegt dat Sonny haar met zijn lichaam voor de kogelregen beschermde. ,,Hij greep me vast en begon met me te lopen. En toen voelde ik dat hij in zijn rug werd geschoten." Het werd zijn laatste daad van liefde voor zijn vrouw.

Volledig scherm Sonny Melton met zijn vrouw Heather Gulish Melton. © Facebook | Heather Gulish Melton

Denise Burditus (59)

De 59-jarige Denise Burditus uit West Virginia stierf in de armen van haar man Tony. ,,Ik hou van je schat'', schrijft hij op Facebook, aldus West Virginia MetroNews. Denise en haar man Tony kwamen beide uit het Hedgesville. Ze studeerden af van Hedgesville High. Volgens een familielid waren ze al op de middelbare school geliefden en hielden ze nog altijd heel veel van elkaar. Volgens West Virginia MetroNews was Denise semi-gepensioneerd. Ze was reislustig en trok de afgelopen jaren met haar partner onder meer naar Florida, Georgia, Texas en New Orleans. Het stel maakte sinds 2015 een blog over hun reizen.

Tony Burditus Tony Burditus updated his profile picture.

Dana Gardner (52)

Dana Gardner (52) was met haar dochter Kayla op het countryfestival in Las Vegas. Haar dochter overleefde de schietpartij, zij kwam om het leven. Ze laat drie kinderen na: Anthony, Ryan en Kayla, aldus de San Bernardino Sun. Dana Gardner was 26 jaar werkzaam bij de San Bernardino County. Ze werd gezien als een 'geweldige werknemer met veel kennis'. Dochter Kayla schrijft op haar Facebookpagina dat ze 'enorm bedroefd' is. ,,We zijn nog steeds in shock. Mijn familie en ik waarderen de liefde en steun.''

Dana Gardner Dana Gardner updated her profile picture.

Kayla Gardner I am deeply saddened to say that my beautiful Mom has passed away as a result of the shooting at Route 91 in Las Vegas last night. We are devastated and still in shock trying to comprehend what...

Rhonda LeRocque

Moeder Rhonda LeRocque uit Tewksbury in Massachusetts was met haar echtgenoot Jason en hun jonge dochter bij het countryfestival vlakbij het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas. Volgens haar zus Jennifer Zelenski overleefde ze de schietpartij niet, liet zij weten aan de Boston Globe. Haar man en dochter kwamen wel ongedeerd weg. LeRocque was volgens de krant een actief Jehova's getuige. Ze werkte bij het bedrijf IDEO in Cambridge. Daar werd ze de 'moeder van het kantoor' genoemd, omdat ze vaak zelfgemaakte producten meenam voor haar collega's.

Rhonda LeRocque Rhonda LeRocque added a new photo.

John Phippen

John Phippen uit Santa Clarita in Californië laat vijf kinderen en één kleinkind na. Hij was eigenaar van een renovatie- en reparatiebedrijf, aldus lokale nieuwszender KHTS AM. Hij was bij het festival met zijn zoon Travis. Die zou volgens de radiozender in zijn arm zijn geschoten. Om de kinderen van Phippen financieel een steuntje in de rug te geven de komende tijd, heeft Leah Nagyivanyi een GoFundMe-pagina gemaakt. Zij was al meer dan 17 jaar bevriend met de man. ,,We hebben een geweldige man verloren bij zinloos geweld'', schrijft ze bij de pagina. ,,Dat we kapot zijn door deze tragische gebeurtenis is een understatement.''

Volledig scherm John Phippen is een van de slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas. © GoFundMe

Thomas Day Jr. (54)

De 54-jarige Thomas Day Jr. uit Riverside in Californië was met zijn vier kinderen bij het Route 91 Harvest Festival in Las Vegas. ,,Hij was de beste vader, daarom was hij daar met zijn kinderen'', zei zijn vader Thomas Day Sr. tegen de LA Times. Day Jr. was een huizenbouwer.

Tom Day Jr. Tom Day Jr. updated his profile picture.

Hannah Ahlers (35)

,,Ze kon de wereld verlichten met haar glimlach.'' Die woorden zei schoonvader Dave Ahlers tegen het Las Vegas Review Journal over de 34-jarige Hannah Ahlers uit Murrieta in Californië. Zij kwam maandagavond om het leven bij de schietpartij op De Strip in Las Vegas. Hannah Ahlers was met haar man Brian en drie andere koppels bij het countryfestival. Ze laat drie kinderen (3, 11 en 14 jaar oud) achter. Haar schoonvader Dave beschrijft haar als een 'liefdevolle, zorgzame en toegewijde moeder'.

Hannah Ahlers Hannah Ahlers updated her profile picture.

Neysa Tonks (46)

Neysa Tonks (46) uit Las Vegas is ook een van de slachtoffers. Ze was moeder van drie kinderen en werkte bij het bedrijf Technologent in Irvine in Californië. Het bedrijf is eveneens een crowdfundingsactie gestart om de kinderen 'door deze moeilijke periode' te helpen. ,,We hebben een fantastische moeder, collega en vriend verloren. Ze laat de jongens Kaden, Braxton en Greysen na. Neysa bracht zo veel vreugde, geluk en plezier bij Technologent. Ze zal heel erg gemist worden.''