Half opgerookte sigaar Churchill brengt meer dan 10.000 euro op

Churchill (1874-1965) had de sigaar tijdens een reis naar Parijs in 1947 op vliegveld Le Bourget tussen de lippen gehad en voortijdig gedoofd. Een bemanningslid van het vliegtuig waarmee hij naar Parijs vloog, zou de sigaar hebben meegenomen.

Bijzonder detail is dat de sigarenpeuk nog de originele banderol had met de naam van Churchill er op. Bij de kavel zat ook een foto met Churchill en de bewuste sigaar op het vliegveld. Het is niet de enige halfopgerookte sigaar van Churchill die in een collectie te vinden is. Het Churchill Museum heeft ook een keurig bewaarde sigaar van de oud-journalist en staatsman in de collectie.