Hakenkruizen op uniek en kostbaar standbeeld van Anne Frank in VS: 'Dit is een trieste dag’

In de Amerikaanse plaats Boise, de hoofdstad van Idaho, is dinsdag het bronzen standbeeld van Anne Frank beklad met hakenkruizen. Het gaat om het enige Anne Frank-monument in de Verenigde Staten. Het museum dat het gedenkteken beheert, reageert met grote verslagenheid. ,,Dit is een trieste dag voor ons.” De politie van Boise is een onderzoek begonnen.

Het Anne Frank Memorial in Boise bestaat uit een levensgroot bronzen standbeeld van Anne Frank die haar dagboek vasthoudt en uit het raam van het Achterhuis tuurt, waar zij en haar familie zich voor de nazi’s verborgen hielden. Het geld voor het monument, bijna 2 miljoen euro, werd in 2002 door burgers van Idaho bij elkaar gebracht.

Nu is het standbeeld voor de tweede keer beklad door onbekenden. Stickers met hakenkruizen en de woorden ‘We zijn overal’ werden onder meer op het dagboek geplakt. ,,Is dit de richting die we op willen gaan?” vraagt Dan Prinzing, directeur van het mensenrechtencentrum dat het standbeeld beheert, zich af. ,,Het monument bevindt zich in het hart van de hoofdstad; wij zijn het hart van de stad. Zo’n flagrante daad van haat is gewoon triest. Dit is een steek in ons hart”, zegt Prinzing tegen CNN.

Het is niet de eerste keer dat het beeld van Anne Frank het doelwit is van kwaadwillenden. In 2017 werden antisemitische en racistische uitingen met graffiti op het standbeeld geklad. De schade bedroeg toen zo’n twintigduizend dollar. Nu lijkt de schade mee te vallen, maar het museum zit alsnog in zak en as. ,,Dit is een belangrijk moment om ons het volgende af te vragen: wie zijn wij en wat doen we om onrecht te bestrijden?” stelt Prinzing.

In 2002 werd het Anne Frank Memorial opgericht. De inwoners van Idaho wilden op deze manier iets doen aan het imago van hun staat, die lange tijd gold als de thuishaven van neo-nazi's en rechts-religieuze extremisten. Veel inwoners vonden dat hen onrecht werd aangedaan door het slechte imago en probeerden daar iets aan te veranderen.

Miljonair Greg Carr investeerde enkele tonnen in het gedenkteken. Hij wilde hiermee de aandacht vestigen op de meerderheid van de inwoners van Idaho die niet racistisch is. Naast het beeld verrees ook een 53 meter lange granieten muur met daarop citaten en beeltenissen van mensenrechtenhelden, onder wie Martin Luther King.

Tentoonstelling Anne Frank

In 1995 werd in het plaatselijk museum in Boise een gigantische tentoonstelling gehouden over het leven van Anne Frank. De bezoekersaantallen braken alle records, meldde het ANP destijds. In een maand tijd bezochten 46.000 mensen het museum, onder wie 15.000 kinderen.

