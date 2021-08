Haïti ligt in puin na allesverwoestende aardbeving: ‘Dit doet pijn’

De beving was krachtiger dan elf jaar geleden, met een kracht van 7,2 en destijds 7,0. Desondanks ligt het aantal slachtoffers vooralsnog vele malen lager. Volgens de lokale burgerbescherming zijn er zeker 304 doden gevallen en raakten 1800 mensen gewond. Maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers onder het puin. In 2010 vielen volgens de officiële cijfers meer dan 200.000 doden. ,,Er zijn minder slachtoffers, omdat het getroffen gebied dun bevolkt is. Maar van de honderd huizen zijn er slechts een of twee blijven staan. Meer is het niet”, weet Cellinie Constant (42), voorzitter van de Haïtiaanse Vereniging in Nederland. ,,De aardbeving gebeurde om 08.30 uur ‘s ochtends (lokale tijd), veel mensen waren gelukkig buiten. De slachtoffers die wel vielen waren mensen die nog op bed lagen, of kinderen die binnen zaten.”



Huizen en hotels zijn ingestort. Afgelopen nacht zochten Haïtianen naar vrienden en familieleden die vastzitten onder het puin. Ook Judy Aubrain van Stichting Haïti-Contact noemt het verschrikkelijk. ,,Dit doet denken aan de aardbeving van 2010.” Of het net zo erg is als toen durft hij niet te zeggen. ,,Dat beeld hebben we nog niet.”