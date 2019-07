Hacker steelt gegevens van 106 miljoen bankklanten

Ruim vijftig doden door rellen in Braziliaan­se gevangenis, zestien onthoofd

29 juli Zeker 52 gedetineerden zijn om het leven gekomen bij onlusten in een gevangenis in de gemeente Altamira in de deelstaat Pará in het noorden van Brazilië. De lokale autoriteiten meldden dat zestien van de omgekomen gevangenen zijn onthoofd.