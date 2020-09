Haarlok Amerikaanse president Lincoln geveild voor ruim 81.000 dollar

De lok was vastgemaakt op een telegram gericht aan dokter Lyman Beecher Todd, een neef van Mary Todd Lincoln, de weduwe van Lincoln, zo meldt het veilingsbedrijf RR Auction. Todd was aanwezig bij het onderzoek op het lichaam van de zestiende president van de VS. De lok zou daarna in het bezit van de familie zijn gebleven, tot het haar in 1999 van eigenaar wisselde. Wie de haarlok nu heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.