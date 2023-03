Gruwelijke ontdekking in Duitsland: jongen ziet sneakers van dode man uit rioolput steken

Een jonge wandelaar deed vannacht een gruwelijke ontdekking. Langs een afgelegen weg in Lülsdorf, een plaatsje even ten zuiden van Keulen, zag hij twee sneakers boven de berm uitsteken. Toen hij wat beter keek zag hij dat de schoenen bij een lichaam hoorden, dat ondersteboven in een rioolschacht was gedumpt.

De man schakelde om 01.40 uur in de nacht hevig geschrokken de politie in, schrijft de General Anzeiger, een regionale krant. Agenten hadden er nog een hele kluif aan om het lichaam uit de schacht te halen. Het gat was namelijk volgegooid met steengruis, dat de politie eerst weg moest graven. Daarna werd het zware lijf met de nodige moeite naar boven getakeld.

Het bleek te gaan om een inmiddels dode man, die gewikkeld was in een deken dat vol met bloed zat. Inmiddels heeft de Duitse politie ontdekt dat het gaat om een 46-jarige man, die even verderop in het dorp woonde. Ook is er een verdachte aangehouden, een 40-jarige man die zich in het appartement van het slachtoffer ophield. Wat de aanleiding is voor de schokkende gebeurtenis is nog onbekend.

Anderhalve meter diep

De politie vermoedt dat het gruis bij een paardenmanege honderd meter van de dumpplaats in kruiwagens is geschept en naar de put is gereden, waar het over het lijk werd gekiept. Of het ook de bedoeling was dat het dode lichaam zo snel ontdekt werd, is de vraag. De regionale krant schrijft dat de dader of daders mogelijk niet wisten dat de put maar anderhalve meter diep was.

Het gaat om een regenafvoer, die normaal gesproken maximaal één keer per jaar open gaat voor een controle. De put bevindt zich in de berm tussen de weg en het voetpad. De omgeving van de schacht werd afgezet voor sporenonderzoek. Op foto's die zondagnacht gemaakt zijn, is te zien hoe onderzoekers van de politie met zaklampen in de put schijnen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

