Grote ophef over arrestatie Russische journalist: is het een set-up?

Volgens Goloenovs advocaten en de hoofdredactie van Medoeza heeft de politie bij de inval in de woning van de journalist de drugs gewoonweg in zijn tas gestopt. Dat is een in Rusland vaker gebruikte methode om mensen te kunnen arresteren.

De autoriteiten hebben vervolgens geen drugstest gedaan bij Goloenov, terwijl dat verplicht is in dit soort gevallen. De journalist moest er gisteren zelf om vragen. De politie weigerde toen lichaamsmateriaal af te nemen. Een politiewoordvoerder zei dat Goloenov zelf had geweigerd materiaal af te staan. Maar volgens advocaat Dmitri Dzjoelai is dat nonsens, omdat de autoriteiten in dat geval materiaal ‘gedwongen’ moeten afnemen.

Volledig scherm Goloenov in zijn cel © REUTERS

In zijn cel is Goloenov, die veel over staatscorruptie en zakenbelangen van overheidsfunctionarissen schreef, bovendien flink mishandeld, zegt Djzoelai. Een dokter die hem onderzocht, constateerde twee mogelijk gebroken ribben, een hersenschudding en blauwe plekken.

Verwondingen

Onafhankelijk van elkaar stelden twee artsenteams voor Goloenov naar het ziekenhuis te brengen voor röntgenfoto’s, maar de ondervragers van de verslaggever weigerden dat. De verwondingen zijn opgelopen tijdens zijn gevangenschap, stelt raadsman Djzoelai.

Later dit weekend werd Goloenov wel naar een ziekenhuis gebracht, nadat hij volgens Djzoelai een etmaal niets te eten had gekregen en hem geen slaap was gegund. De journalist verklaarde door de politie tegen hoofd en borst te zijn geschopt en geslagen, omdat hij het proces-verbaal weigerde te tekenen nog voordat hij toegang tot zijn advocaat had.

Voor het hem aangewreven misdrijf (het bezitten van 3.56 gram van de partydrugs mefedron en 5,42 gram cocaïne), kan Goloenov tussen de tien en twintig jaar celstraf krijgen. Hoewel de ondervragers hem nog langer in voorlopige hechtenis wilden houden, besloot de rechter in Moskou gisteravond laat Goloenov tot huisarrest.

Volledig scherm Protest tegen de arrestatie van Goloenov bij het gerechtsgebouw © AP

Protest

De zaak is in Rusland niet bepaald ongemerkt voorbij gegaan. In Moskou demonstreerden honderden tegen de arrestatie van de journalist afgelopen vrijdag. Ze liepen met borden waarop stond geschreven: ‘Ik ben Goloenov’.

Om te voorkomen dat er te veel informatie over de arrestatie van Goloenov naar buiten zou komen, heeft de politie geprobeerd zijn advocaten te dwingen tot het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Die hebben dat geweigerd.

De zaak rond de verslaggever is een klassiek voorbeeld van hoe de huidige Russische autoriteiten critici proberen de mond te snoeren. In het verleden zijn meerdere journalisten en media op die manier aangepakt of zelfs om het leven gebracht. De bekendste verslaggever is Anna Politikovskaja van Novaja Gazeta, die op de verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin in 2006 in haar flat werd doodgeschoten.

Volledig scherm Collega‘’s en sympathisanten van Medoeza verzamelen zich voor het gerechtsgebouw in Moskou © AP

Quote Zijn onderzoe­ken naar overheids­cor­rup­tie vonden de autoritei­ten kennelijk niet leuk Amnesty International

Bedreigd

Goloenov heeft onder meer onderzoek gedaan naar familieleden van de loco-burgemeester van Moskou die een fortuin hebben opgebouwd met vastgoed. Volgens de hoofdredactie van Medoeza werd hij al langere tijd bedreigd.

De Russische afdeling van mensenrechtenorganisatie Amnesty International hekelde de arrestatie van Ivan Goloenov. ,,Hij is een prominente criticus en zijn onderzoeken naar overheidscorruptie, vonden de autoriteiten kennelijk niet leuk. Het lijkt erop dat hij de prijs nu betaalt’’, aldus directeur Natalja Zviagina. Ze voegde eraan toe dat de zaak ‘een deprimerend bekend patroon volgt’.