Grote klopjacht in bossen Servië op voortvluchtige pedofiel na ontvoering meisje (12)

In de bossen in het zuidoosten van Servië wordt met man en macht gezocht naar een veroordeelde pedofiel. De 46-jarige man – die bekendstaat als de ‘kapper van Malča’ omdat hij het haar van zijn slachtoffers knipt – zou een week geleden een 12-jarig meisje hebben ontvoerd. Meer dan 200 Servische agenten zijn dag en nacht in touw met speurhonden, helikopters en warmtecamera's in een zoekactie die het Balkanland nu al enkele dagen in haar greep houdt.

De vermissing van de 12-jarige Monika Karimanovic werd op 20 december gemeld. Op vrijdagochtend was ze te voet op weg naar school in Nis, zo melden lokale media. Om 07.28 uur werd ze voor het laatst vastgelegd op een bewakingscamera, dat gebeurde echter niet meer op een volgende camera honderd meter verderop. Wel heeft de politie op de beelden gezien dat er een verdachte auto achter haar aan reed. Sinds Monika's familie alarm sloeg, wordt vermoed dat het meisje is ontvoerd en in de auto is weggevoerd.

Kapper van Malča

Volledig scherm Monika Karimanovic. © Het Servische Ministerie van Binnenlandse Zaken De Servische politie vermoedt dat het meisje is meegenomen door de 46-jarige Ninoslav Jovanović. Hij staat bekend als de ‘kapper van Malča’. Hij ging meerdere keren in de fout met jonge meisjes. Voor elke aanranding dan wel verkrachting knipte hij het haar van de meisjes. Vorig jaar werd hij vrijgelaten na twaalf jaar gevangenisstraf voor een verkrachtingspoging van een 12-jarig meisje.



Daarna zat hij nog eens vijf maanden vast voor het lastigvallen van meisjes en vrouwen via sociale media. Hij zou hun haar weleens gaan knippen, zo dreigde hij. Daarna werd het stil rondom Jovanović, die ook in de jaren negentig van de vorige eeuw enkele slachtoffers maakte. Hij verdween rond hetzelfde moment als Monika.

Vingerafdrukken

In een gestolen auto troffen agenten volgens Servische media zijn vingerafdrukken aan, evenals die van het verdwenen meisje. De politie heeft getuigenverklaringen van mensen die het tweetal in de buurt van het dorpje Orešac hebben gezien, iets ten noordoosten van Nis en Malča. Gisteren werd bekend dat de politie er verlaten huizen doorzocht. In een van die woningen zou afgeknipt haar van Monika zijn aangetroffen. Ook haar rugzak is inmiddels gevonden.

De politie gelooft dat de man en het meisje er enige tijd hebben geschuild, geslapen en gegeten. Inmiddels kammen 220 agenten met speurhonden en warmtecamera's de heuvel- en bosachtige omgeving uit. De foto's van Jovanović en Monika zijn vrijgegeven en de politie roept omstanders op zo snel mogelijk alarm te slaan mochten ze de man en/of het meisje zien.

Topprioriteit

De Servische president Aleksandar Vucic onderhield afgelopen nacht voortdurend contact met de autoriteiten over de zoekactie. ,,Het is onze absolute prioriteit om hen te vinden. We maken ons grote zorgen om het kind.’’