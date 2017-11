Grote juwelenroof in Britse passagierstrein

Luguber: vier hertenkoppen uitgestald langs provinciale weg in België

19:47 Automobilisten in het Belgische Zerkegem, in West-Vlaanderen, kregen vandaag een luguber beeld onder ogen. In de berm naast een landweg lagen vier afgehakte hertenkoppen, netjes op een rijtje uitgestald. Wie de koppen precies heeft achtergelaten, is nog niet duidelijk.