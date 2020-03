Grote ingreep Italië: kwart van bevolking in quarantaine geplaatst

De ingreep, die vannacht door de Italiaanse premier Conte werd bevestigd, komt nadat er in het afgelopen etmaal ruim 1100 nieuwe coronagevallen bij zijn gekomen in Italië. Inmiddels staat het aantal besmettingen op meer dan 5800, het hoogste aantal na China en Zuid-Korea. Er zijn al 233 Italianen aan het virus overleden.

In het decreet staat dat het alleen nog mogelijk is om met uitdrukkelijke toestemming de regio Lombardije en veertien provincies in drie aangrenzende regio’s in- en uit te reizen. Ook de stad Milaan valt onder regio Lombardije. In die regio wonen ruim 10 miljoen mensen. In totaal gelden de quarantainemaatregelen voor zo'n 16 miljoen mensen, een kwart van de Italiaanse bevolking.