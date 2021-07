Grote cruiseschepen verbannen uit beschermde binnenstad Venetië

Cruiseschepen mogen vanaf 1 augustus niet meer aanleggen in Venetië. Dat heeft de Italiaanse regering vanavond per decreet bepaalt. De enorme schepen moeten voortaan aanleggen in Porto Marghera, iets verderop in de lagune. Cruise-maatschappijen waren gecompenseerd voor eventuele schade.

Na jarenlang soebatten is het nu eindelijk officieel, Venetië zal beter beschermd worden tegen de overlast van cruiseschepen. Het decreet, dat dinsdagavond unaniem door de ministerraad, voorziet in een vaarverbod voor schepen van meer dan 25 duizend ton, langer dan 180 meter en hoger dan 35 meter mogen niet meer in de Noord-Italiaanse stad aanleggen. De Italiaanse minister van cultuur Franceschini noemt het een historische dag: ‘Een beslissing waarop door de UNESCO en iedereen die in Venetië is geweest, werd gewacht’, schrijft de minister in een persbericht. ‘Door iedereen die verbijsterd was over de enormiteit van de schepen die door mooiste en meest fragiele stad ter wereld. Het is een belangrijke besluit.’

De Italiaanse regering belooft ook een schadevergoeding te betalen aan de cruise maatschappijen als het verbod voor het San Marcoplein langs te varen hun inkomsten kost. ,,Absurd’’, zegt de Duitse schrijfster Petra Reski, al dertig jaar woonachtig in Venetië. ,,Dit is een farce. Porto Marghera is geen oplossing voor het probleem. Ze halen de schepen alleen maar uit het zicht, we zien ze niet meer, maar het probleem blijft.’’

Porto Marghera ligt net als de Venetië in de kwetsbare lagune rondom de stad en om de cruiseschepen daar aan te laten leggen zal de vaargeul verdiept moeten worden, zegt Reski. ‘De lagune wordt hoe dan ook aangetast.’

Werelderfgoed

De timing van het decreet is waarschijnlijk niet helemaal toevallig, de UNESCO buigt zich vanaf aanstaande vrijdag over de kwestie Venetië. De VN organisatie had vorige maand gedreigd de stad van de lijst met Werelderfgoed te halen en op de zwarte lijst te zetten, als Italie niet beter zijn best deed Venetië te beschermen tegen de uitwassen van het massatoerisme. De grootste drijvende flatgebouwen zijn nu uit Venetië verbannen, maar kleinere schepen mogen nog steeds aanleggen in de Dogestad. De vraag is nu of de UNESCO deze stap groot genoeg vindt.

De MSC Magnifica gezien vanuit de binnenstad op 9 juni.