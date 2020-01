Grote brand in Duits apenverblijf: alle dieren overleden

Verliefd­heid Kim en Trump is voorbij; Noord-Ko­rea kondigt ‘nieuw strate­gisch wapen’ aan

Nog geen anderhalf jaar geleden sprak de Amerikaanse president Trump over een ontluikende liefde tussen hem en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die hij vlak daarvoor in Singapore had ontmoet. Daarvan is weinig meer te merken. Noord-Korea dreigt zelfs weer kernproeven te gaan uitvoeren en langeafstandsraketten te gaan testen.