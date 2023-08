Grote bosbrand trekt naar Canadese provinciehoofdstad

In Marseille voeren drugsben­des bloedige veldslag: ‘Hoe jonger de daders, hoe harder het geweld’

De strijd tussen drugsbendes in Marseille wordt steeds harder. In de stad is er nu gemiddeld één liquidatie per week. We spreken nabestaanden en criminologen. ,,Drugshandelaren voelen zich almachtig: de kans dat je gepakt wordt is maar heel klein.’’