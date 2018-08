Grootste verkeersdrukte in Europa voorbij

Video Medewerker steelt passagiers­vlieg­tuig op luchthaven VS en crasht op eiland

16:23 Het is nog een raadsel hoe een 29-jarige luchtvaartmedewerker in het Amerikaanse Seattle een passagiersvliegtuig kon stelen en daarmee later neerstortte op een klein eiland. Bij de crash is de man om het leven gekomen. De politie gaat uit van zelfmoord. Op de grond zijn geen slachtoffers gevallen.