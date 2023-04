Grootste raket ooit ontploft tijdens eerste testvlucht

Wat er is precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Hoewel de aanvankelijke lancering ogenschijnlijk goed verliep, leek de raket na enkele minuten oncontroleerbaar rond te draaien. Korte tijd later ontplofte de raket. SpaceX had al benadrukt dat de testvlucht is bedoeld om meer informatie te krijgen. Dat lukt volgens het bedrijf ook bij een ‘snel ongepland uit elkaar vallen’ van het vaartuig, wat dus gebeurde. De Starship moet uiteindelijk mensen naar de maan en Mars brengen.



De raket van 120 meter lang, hoger dan de Domtoren in Utrecht, had eigenlijk maandagmiddag voor het eerst naar de ruimte had moeten gaan. Toen werd er een probleem vastgesteld in de eerste trap, die ervoor moet zorgen dat de raket loskomt van de grond.