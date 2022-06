Grootste Italiaanse regeringspartij scheurt bijna uit elkaar

Navo-chef Stolten­berg: Oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren

Niemand weet het precies, maar de kans is groot dat de oorlog in Oekraïne nog jaren gaat duren. Dat zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag. ,,We moeten Oekraïne niet opgeven. Ook al zijn de kosten hoog. Niet alleen voor militaire steun, ook door stijgende energie- en voedselprijzen.’’

