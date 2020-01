Grootste bloem ter wereld gemeten op Sumatra, plant stinkt alleen gigantisch

Simulatie moet uitsluit­sel geven over toedracht van rampzalige brand in Duitse dierentuin

8:03 Twee dagen na de allesverwoestende brand in het apenverblijf heeft de dierentuin van Krefeld zijn deuren vandaag weer geopend voor het publiek. Dat werd op ruime afstand gehouden van de plek waar naast een reeks kleinere apensoorten ook een complete orang-oetan-familie, twee gorilla's en een chimpansee in de vuurzee bleven. Het politieonderzoek spitst zich intussen toe op de vraag of wensballonnen de brand kunnen hebben veroorzaakt.