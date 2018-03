Grootmachten veroordelen Rusland om gifaanval op Russische dubbelspion

Youtube-ster moet cel in voor dodelijke stunt met pistool en dik boek

13:22 Een Amerikaanse vrouw moet de gevangenis in, omdat een poging een leuk filmpje op te nemen dodelijk is afgelopen. De zwangere Monalisa Perez schoot vorig jaar met een pistool op haar vriend, die een encyclopedie voor zich hield. Het was de bedoeling dat het dikke boek de kogel zou opvangen en hem zou beschermen, maar de kogel ging dwars door het boek heen en raakte hem.