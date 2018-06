Groot muziekfestival in Canada in problemen vanwege één vogel

De organisatie van het grote Canadese muziekfestival Ottawa Bluesfest, zit met de handen in het haar. Precies op de plek waar het hoofdpodium moet komen te staan, heeft een vogeltje haar nest gebouwd. In het nestje liggen vier eitjes.

Zo'n 300.000 bezoekers verwacht het festival te trekken met artiesten als de Foo Fighters, Bryan Adams en The War on Drugs. Om het hoofdpodium op te kunnen bouwen, moet het nestje weggehaald worden. Biologen waarschuwen echter dat vogelnesten die verplaatst worden, vaak worden verlaten.

Het vogeltje dat haar nest in het midden van een cirkel keien heeft gelegd, is een Canadese killdeerplevier, een waadvogel die erom bekend staat haar nesten op de grond te bouwen.

Maar dat dit exemplaar daarvoor nu net de plek in het park uit moest kiezen waar het hoofdpodium van het Ottawa Bluesfest moet komen te staan, is wel een heel ongelukkig toeval, vindt festivalorganisator Nate Graves. “We willen allemaal dat dit vogeltje gelukkig en gezond kan zijn en haar eitjes kan laten uitkomen. Maar als ze tegen donderdag niet uitgekomen zijn, dan is er een klein probleem…”

Nest verdedigen

Hoewel het festival pas op vijf juli begint, zijn medewerkers van het festival nu al in het park bezig om de podia op te bouwen. ,,Ik kwam het nestje tegen toen ik over de keien liep”, zegt Graves. ,,Ik zag een vogel op ongeveer een meter afstand met haar vleugels naar me klapperen en besefte meteen dat ze een nest aan het verdedigen was.” Ik keek rond en zag dat er vier eitjes in het nestje lagen, precies op de plek waar ons hoofdpodium moet komen te staan.”

Graves en zijn medewerkers besloten het vogeltje voorlopig met rust te laten en hebben het broedgebied afgezet met felgele waarschuwingstape. Ook waarschuwden ze de National Capital Commission, die verantwoordelijk is voor het land waarop het festival plaatsvindt. Die stuurde een groep biologen om de situatie ter plekke te bekijken.

Grindachtige ondergrond perfect om te nestelen

Bioloog en naturalist Michael Runtz, zegt dat de keien waartussen de vogel haar nest gebouwd heeft, de perfecte plek zijn voor killdeerplevieren om te gaan broeden. ,,Ze leggen hun eieren het liefst op een grindachtige ondergrond, omdat hun eigen eieren de kleur van kleine steentjes hebben. Ze vallen dus heel goed samen met de achtergrond.”

Het uitbroeden van de eieren duurt meestal tussen de 24 en 26 dagen. Nadien zijn de vogeltjes al heel snel zelfstandig en hoeven ze niet langer op de zelfde plek te blijven. Maar Runtz raadt sterk af om het nest te verplaatsen. ,,Vele vogels verlaten hun nest als ze merken dat het verplaatst is.”

Nesten zijn beschermd

Killdeerplevieren komen veel in Canada voor, zowel in stedelijke gebieden als in de vrije natuur. Hoewel ze niet zeldzaam of met uitsterven bedreigd zijn, is de soort wel opgenomen in de Migratory Birds Convention Act, die de nesten van de vogels beschermt. Sinds de jaren zeventig is er een daling van vijftig procent in de vogelpopulatie van de killdeerplevieren waargenomen.