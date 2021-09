Groot-Brittannië zet leger op stand-by vanwege brandstofcrisis

,,Een beperkt aantal chauffeurs van militaire tankwagens moet in staat van paraatheid worden gebracht en indien nodig worden ingezet om de brandstofvoorzieningsketen verder te stabiliseren”, maakte het ministerie van Economische Zaken maandagavond in een verklaring bekend.

Britten urenlang in de rij voor lege benzinepompen: ‘Stop met hamsteren’

De militairen krijgen een gespecialiseerde training voordat ze worden ingezet, mocht de crisis de komende dagen niet afnemen. ,,Hoewel de brandstofindustrie verwacht dat de vraag de komende dagen weer op het normale niveau zal komen, is het terecht dat we deze, gevoelig liggende voorzorgsmaatregel nemen”, aldus de Britse minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng. ,,Indien nodig zal de inzet van militair personeel de toeleveringsketen voorzien van extra capaciteit als tijdelijke maatregel om de druk te verlichten die wordt veroorzaakt door pieken in de lokale vraag naar brandstof”, voegde hij eraan toe.