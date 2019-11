Groot-Brittannië verbiedt fracking om gas te winnen

Niet-vliegende Greta Thunberg weet niet hoe ze in Madrid moet komen: ‘Kan iemand mij helpen?’

1 november Greta Thunberg zoekt hulp om de Atlantische Oceaan over te steken zodat ze de klimaatconferentie in Madrid kan bijwonen. Het Zweedse klimaatmeisje is op dit moment op Amerikaanse bodem en heeft geen idee hoe ze in Spanje moet komen. Vliegen wil ze immers niet omdat dit schadelijk is voor het milieu.