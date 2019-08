Groot-Brittannië neemt IS-strijder staatsburgerschap af

De Britse regering heeft Jack Letts, die Oxfordshire vijf jaar geleden verruilde om zich bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) te voegen, zijn staatsburgerschap afgenomen. Letts bevindt zich momenteel in een Syrische gevangenis.

Letts heeft een Canadese vader en heeft in dat land ook recht op een paspoort. Canada is boos dat de Britten ‘hun verantwoordelijkheden afschuiven’. De beslissing om Letts zijn staatsburgerschap te ontnemen werd naar buiten gebracht door de krant Mail on Sunday en leek als een verrassing te komen voor Canada. In een officiële verklaring liet het land weten ‘teleurgesteld’ te zijn.

Het afstoten van Letts was één van de laatste beslissingen genomen onder leiding van de voormalige premier Theresa May en toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid. Haar opvolger Boris Johnson en de nieuwe binnenlandminister Priti Patel zouden het met het besluit eens zijn, meldt The Guardian.

De 24-jarige Letts, die ook wel bekend staat als ‘Jihadi Jack’ in de Britse media, bekeerde zich op zijn zestiende tot de islam. Enkele jaren later voegde hij zich bij IS. Sinds 2017 zit hij in de gevangenis in Syrië. Hij heeft toegegeven ‘niet onschuldig’ te zijn en noemt zijn beslissing om af te reizen ‘een grote fout', maar had gehoopt op een proces in zijn thuisland. Voor Letts’ vader, John Letts, kwam de beslissing als 'een stomp in de maag'. Hij vindt dat de Britse overheid de verantwoordelijkheid voor zijn zoon doorschuift naar de Canadezen.

Een persoon stateloos maken mag niet volgens internationale wetgeving. Wel staat de Britse wet het afnemen van staatsburgerschap toe als verdachten van terrorisme een dubbele nationaliteit hebben, of het aannemelijk is dat zij in een ander land staatsburgerschap kunnen krijgen.