Groot-Brittannië gaat vluchtelingen op zee terugsturen

De Britse migratiedienst gaat (rubber)boten met migranten op het Kanaal terugsturen. Britse media melden dat autoriteiten van de Border Force zijn geïnformeerd over het plan en dat medewerkers al worden getraind om mensen op zee terug te sturen. Het is onduidelijk of de plannen ook voorschrijven dat migranten terug worden geholpen naar de Franse kust, of dat de bootjes uit de Britse wateren worden geweerd en aan hun lot worden overgelaten.

Honderden mensen komen dagelijks in rubberbootjes illegaal aan bij de Britse kust. De afgelopen twee dagen bereikten alleen al 1000 mensen Engeland via Het Kanaal. In augustus werd nog een dagrecord gebroken toen 828 mensen verspreid over 30 kleine boten probeerden de oversteek te maken op één dag. Groot-Brittannië en Frankrijk hadden daarom al eerder afspraken gemaakt over hoe ze dit probleem moesten aanpakken.



Zo gaf Engeland 54,2 miljoen pond aan Frankrijk om hun kustwacht te versterken zodat vluchtelingen voor de oversteek al konden worden tegengehouden. Daarnaast vliegt er regelmatig een vliegtuig van Engelse makelij over Het Kanaal om bootjes met vluchtelingen te spotten. Maar dat werkte tot nu toe niet afdoende.

Priti Patel, de Engelse minister van Binnenlandse Zaken is nu bereid om de rubberbootjes terug te sturen naar Franse wateren als de Engelse grenswacht ze tegenkomt op zee. Dat melden BBC en The Guardian die een gelekte brief in handen hebben van de Franse minister van Binnenlandse zaken. Engelse media melden dat er plannen liggen om de bootjes met vluchtelingen terug te sturen door middel van schepen die hen begeleiden naar Franse wateren. Wat er daarna met de bootjes gebeurt, is nog niet duidelijk. Of ze worden overgedragen of dat ze aan hun lot worden overgelaten moet nog blijken.

Frankrijk is tegen het plan

Het plan is nog niet helemaal rond omdat er met Frankrijk nog stevig overlegd moet worden over de situatie. Frankrijk heeft echter ontstemd gereageerd op de plannen en meent dat het besluit bestaande regels breekt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, schrijft op Twitter dat ‘de vriendschap tussen onze landen beter verdient dan houdingen die onze samenwerking ondermijnen’.

Eerder kwam er al een uitgelekte brief van Darmanin in handen van Britse media. Hierin schreef hij dat hij het plan gevaarlijk vindt en dat hij het beschermen van mensenlevens belangrijker vindt dan migratiebeleid. Darmanin had dinsdag nog overleg met Patel. Zij schreef op Twitter dat ‘resultaten leveren en oversteken tegengaan prioriteit heeft voor de Britten’.

Volgens de Franse minister worden er bovendien internationale regels overtreden die gelden voor vluchtelingen op zee. 'Vluchtelingen moet je, volgens de regels, opspeuren, oppikken en asiel verlenen. Als ze worden teruggestuurd nadat ze worden gevonden, riekt het naar zogenoemde push-backs waarin mensen worden teruggestuurd naar waar ze vandaan kwamen. Al dan niet met geweld'. Push-backs komen op dit moment veel voor op de Middellandse zee en aan de grenzen van bijvoorbeeld Hongarije. Mensen worden door grenscontroles teruggestuurd of aan hun lot overgelaten zonder water, schoenen of eten.

Beleid

Een van de redenen dat Patel dit beleid wil doorvoeren, is omdat Het Kanaal een gevaarlijke en drukke scheepvaartpassage is. De vluchtelingen hinderen de schepen. En de schepen zijn weer gevaarlijk voor de vluchtelingen. Daarnaast is het volgens haar voor ‘Britse mensen belangrijk dat de toestroom aan vluchtelingen stopt’. Afgelopen jaar zijn er al zo’n 13.500 mensen het kanaal overgestoken en hebben waarschijnlijk nog meer mensen het geprobeerd. Het is een reden voor conservatieve ministers om te roepen dat iedereen die illegaal aankomt in Engeland, meteen wordt teruggestuurd naar Frankrijk.



Patel, zelf ook lid van die conservatieve partij, gaat hierin mee. Ze belooft dat het beleid met zorg wordt doorgevoerd en dat ze de grenswacht wil trainen in het begeleiden van de vluchtelingen naar Franse wateren. Ook de grenswacht Border Force heeft aangegeven dat dit alleen kan als het veilig is.



Darmanian zegt dat het beleid, als het wordt doorgevoerd, negatieve gevolgen gaat hebben op de samenwerking die er nu is tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. In de tussentijd blijft Patel het plan aanpassen en blijft ze overleggen met juristen over mogelijke manieren om het beleid toch uit te voeren.

Wat gebeurt er nu met vluchtelingen op Het Kanaal?

Als er nu mensen in Het Kanaal worden opgepikt, ligt het eraan waar ze zich bevinden. Vaak worden ze naar een Britse haven gebracht. Als ze zich voor de grens tussen Franse en Britse wateren bevinden, wordt er overleg gepleegd. Ook is er nog het Dublin-pact. Daarin is besloten dat vluchtelingen terug kunnen worden gestuurd naar het land in Europa waar ze voor de eerste keer asiel hebben aangevraagd.