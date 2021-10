Grondlegger van kernprogramma Pakistan overleden

De Pakistaanse kerngeleerde Abdul Qadeer Khan is op 85-jarige leeftijd overleden. Khan is de grondlegger van het Pakistaanse kernprogramma en wordt beschouwd als nationale held.

In het verleden werkte Khan bij ultracentrifugefabriek Urenco in Almelo. De daar opgedane kennis over het verrijken van uranium gebruikte hij om in Pakistan een kernbom te ontwikkelen. De Pakistaanse minister van Defensie, Pervez Khattak, noemde Khans overlijden een ‘groot verlies’. Pakistan zal hem altijd eren voor de verdiensten die hij heeft verricht voor zijn land, klonk het.

Hij was geliefd ‘vanwege zijn kritieke bijdrage om van ons een kernwapenstaat te maken’, twitterde premier Imran Khan. ,,Voor het Pakistaanse volk was hij een nationaal icoon.” President Arif Alvi liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Khan wordt nog deze zondagmiddag begraven in de Faisal Moskee in Islamabad, zoals hij zelf wenste.

Khan klaagde vorige maand dat de premier noch andere regeringsleden naar zijn gezondheid hadden geïnformeerd terwijl hij in een ziekenhuis werd behandeld. Hij werd volgens Pakistaanse media eind augustus positief getest op het coronavirus en overleed in een ziekenhuis aan de gevolgen van Covid-19.

Spionage

In 1983 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Khan bij verstek voor nucleaire spionage, maar in hoger beroep volgde vrijspraak vanwege een vormfout. De Nederlandse klokkenluider Frits Veerman, die in de jaren 70 aan de bel trok over de spionagezaak bij Urenco, en daarvoor pas vorig jaar erkenning kreeg, overleed eerder dit jaar op 76-jarige leeftijd.

Veerman koesterde in het begin geen argwaan, zo valt te lezen in het boek Splijtstof, waarin de klokkenluider terugblikt op zijn leven. Veermans eerste indruk was dat het een sociale, gemoedelijke man was. Veerman komt geregeld bij hem thuis en krijgt pas argwaan als hij daar geheime rapporten met bouwtekeningen ziet liggen, en handleidingen om - in opdracht van de directie - te vertalen.

Atoomspion

Als hij in het voorjaar van 1975 uitgenodigd wordt door Khan om mee naar Pakistan te gaan, op kosten van zijn regering, weet Veerman het zeker. ,,Ik heb dat afgewimpeld en alles bij elkaar opgeteld, trok ik de conclusie dat Abdul Khan wel eens een atoomspion zou kunnen zijn", zegt hij in het boek. Veerman trok meteen aan de bel bij zijn werkgever, maar werd voor gek verklaard en gesommeerd te zwijgen. Later dat jaar vertrok Khan voorgoed naar Pakistan en werd daar daar de grondlegger van het atoomprogramma ‘Project-706' en bouwde een uraniumverrijkingsfabriek, een kopie van Urenco.

In Pakistan ging lange tijd het verhaal rond dat Khan in de jaren 90 op eigen initiatief technologie had doorverkocht aan Iran, Libië en Noord-Korea, maar in 2013 zei de kerngeleerde dat hij kennis over nucleaire technologie in opdracht van toenmalig premier Benazir Bhutto aan enkele landen had doorgespeeld.

Khan werd in 1936 geboren in India en emigreerde na de dekolonisatie van het subcontinent met zijn familie naar Pakistan. Hij studeerde in de jaren 60 in Berlijn, Delft en Leuven.

