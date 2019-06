Groep van acht klimmers vermist in Himalayagebergte

Vrouw die waterval wil fotografe­ren glijdt uit en valt 45 meter diep

3:42 Een vrouw die foto’s probeerde te nemen van een waterval bij het Tahoe-meer, in Californië, is uitgegleden en 45 meter naar benden gevallen. Dat heeft Erin Holland van de brandbeveiligingsdienst in Tahoe laten weten. De vrouw overleefde haar val in het ijskoude water niet.