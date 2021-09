Groep Franse jongeren valt agenten aan en bevrijdt net opgepakte drugsdealer

update/video Extremist steekt zes mensen in Nieuw-Zeelandse supermarkt in terroristi­sche aanval

3 september Een extremist heeft zes mensen gestoken in een supermarkt in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. De politie heeft de verdachte neergeschoten. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen is overleden. Premier Jessica Ardern sprak van een terroristische aanval.