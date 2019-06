Grimmige sfeer in Hongkong: honderden demonstranten omsingelen politiebureau

Nederland­se studente Myrna (24) onder douche geëlektro­cu­teerd in Vietnam

7:43 De 24-jarige geneeskundestudente Myrna Reinhard uit Nijmegen is deze week tijdens haar reis door Azië omgekomen bij een bizar ongeval in Vietnam. Ze zou in een hostel onder de douche zijn geëlektrocuteerd. De studente verbleef op dat moment in de populaire kustplaats Hoi An. Volgens haar Facebook heeft ze op Ds. Pierson college gezeten in Den Bosch.