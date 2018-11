Griekse politie betrapt mensensmokkelaars op heterdaad

Moeder stopt na 9 jaar met borstvoe­ding dochter

1:38 Een Britse moeder heeft na 9 jaar de borstvoeding van haar dochter stopgezet. Sharon Spink (50) deed dat op verzoek van haar dochter Charlotte, die er na al die jaren mee wilde stoppen. Als het aan de moeder zelf had gelegen, had ze de voeding nog even voortgezet, verklaarde ze in Britse media.