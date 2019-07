Grieken zijn gebroken beloftes van premier Tsipras zat

Meer dan twintig gewonden bij explosie in winkelcen­trum Florida

1:44 Bij een grote explosie in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Plantation in het zuiden van de staat Florida zijn zaterdag zeker 21 gewonden gevallen. Mogelijk is een gaslek de oorzaak van de ontploffing. Van de gewonden is niemand in levensgevaar, aldus politiesergeant Jesica Ryan.