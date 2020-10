Grieken over Nederlandse actiegroep: ‘Lesbos is geen bazaar’

CORONANIEUWS LIVE | Burgemees­ters willen af van advies voor mondkapjes en suggereren plicht

19:22 Er zijn in het afgelopen etmaal maar liefst 4581 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt 82 nieuwe ziekenhuisopnames. 14 coronapatiënten kwamen op de ic-afdelingen terecht. In totaal liggen er nu 892 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis. Spanje is het eerste West-Europese land met meer dan 800.000 coronagevallen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in onderstaand liveblog.