Grieken over Nederlanders die 189 vluchtelingen op wilden halen: 'We dachten dat het een grap was’

Trump met corona in ziekenhuis: ‘Ik denk dat het heel goed met me gaat’

3 oktober Amerika houdt de adem in nu president Trump uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Het zou gaan om milde coronaklachten. Toch krijgt de 74-jarige president een cocktail aan medicijnen en een experimentele behandeling. In een korte videoboodschap verklaart hij: ,,Ik denk dat het heel goed met me gaat.’’