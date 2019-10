Greta Thunberg weigert milieuprijs van Noordse Raad

Via Instagram liet de 16-jarige Thunberg vanuit de Verenigde Staten weten weliswaar erg vereerd te zijn met de prijs, waarvoor ze door zowel Zweden als Noorwegen was voorgedragen, maar hem toch te weigeren. In een lang bericht legt ze uit waarom. ,,Wat we als klimaatbeweging nodig hebben, zijn geen prijzen, maar dat onze politici en machthebbers beginnen te luisteren naar de laatste, best beschikbare wetenschap.”